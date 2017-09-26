الحكومة: إنشاء شركة قابضة للقمامة «محسوم».. وبرلماني يطالب بطرحها في البورصة

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قال الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، إن الحكومة حسمت موقفها بشأن إنشاء الشركة القابضة للقمامة، بمساهمة حكومية، وبإشراف ورقابة وزارة البيئة وتنفيذ وزارة التنمية المحلية، مع إنشاء شركات مساهمة تابعة فى مختلف المحافظات.

جاء ذلك فى اجتماع لجنة الإدارة المحلية، برئاسة المهندس أحمد السجينى، وبحضور وزير البيئة خالد فهمى، مؤكدًا أن الشركة لن تكون حكومية بالمفهوم الشائع، ولكنها ستكون مساهمة مصرية، وستتحمل الموازنة العامة للدولة جزءًا من دعم موازنة هذه الشركة وفق المناطق الفقيرة فى المحافظات.

ولفت الشريف إلى أن الحكومة حسمت أيضًا ملف التشريعات المطلوبة لإنشاء هذه الشركة، وعلى رأسها قانون مجمع لتنظيم إدارة المخلفات، مشيرًا إلى أنه سيتم حسم هذه التشريعات خلال ثلاثة أشهر على الأقل، مشيرًا إلى أن الحكومة والبرلمان يدركان أهمية إنجاز ملف القمامة فى أقرب توقيت.

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وطالب الشريف بضرورة تهيئة ملف الاستثمار فى هذا الملف، حتى تكون الفرصة متاحة للجميع للمساهمة فى هذه الشركة الجديدة.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن الجميع متوافق على أن الحكومة مسؤولة مسؤولية كاملة عن أزمة القمامة فى الشارع المصرى، وبالتالى تم الشروع فى إنشاء الشركة القابضة للقمامة، ووضع برنامج عمل بشكل فعال.

من جانبه قال النائب محمد الفيومى، عضو لجنة الإدارة المحلية: «لا بد أن نكون أمام كيان ناجح، ونطرح الشركة فى البورصة من البداية».