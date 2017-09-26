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نيويورك تايمز: قرار حظر السفر الأخير لا يعطي مزيدًا من الأمان للأمريكيين

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مصراوي Masrawy

نيويورك تايمز: قرار حظر السفر الأخير لا يعطي مزيدًا من الأمان للأمريكيين

03:29 م الثلاثاء 26 سبتمبر 2017

نيويورك تايمز: قرار حظر السفر الأخير لا يعطي مزيدًا من الأمان للأمريكيين

نيويورك – (أ ش أ):

تساءلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية الصادرة اليوم الثلاثاء عما إذا كان قرار حظر السفر الأخير للرئيس دونالد سيوفر المزيد من الأمان للأمريكيين؟ وقالت: "إن الإجابة، كما يعرفها أي شخص بالاستناد إلى المعلومات المتاحة للجمهور، هي لا".

وأشارت الصحيفة في افتتاحيتها المنشورة على موقعها الالكتروني- إلى أنه بدءا من 18 اكتوبر المقبل، سوف تمنع الولايات المتحدة دخول أغلب مواطني سبع دول- وهي إيران وليبيا وسوريا واليمن والصومال وتشاد وكوريا الشمالية، كما سوف يواجه بعض المواطنين من العراق وفنزويلا قيودا وإجراءات تمحيص مشدده عند دخولهم الأراضي الأمريكية.

وقالت الصحيفة "إن ترامب برر قراره - الذي يستهدف بلدان فشلت أو رفضت تلبية معايير الفحص الجديدة- بقول إنه يتصرف من أجل حماية أمن ومصالح الولايات المتحدة وشعبها، بينما يجب أن يتشكك الأمريكيون في صدق هذا الأمر، فعلى الرغم من أن هذا القرار يبدو أكثر حزما، إلا أنه يتصل بشكل مباشر بتعهدات ترامب خلال حملته الانتخابية بمنع دخول المسلمين بـ"شكل كامل وتام" إلى الأراضي الأمريكية".

وأوضحت الصحيفة أن قرار أمس الأول يعد نسخة مطابقة للقرار الذي صدر في شهر يناير الماضي – فجميع هذه البلدان ذات أغلبية مسلمة باستثناء دولتين جديدتين وهما وفنزويلا- اللتان تشبهان وضع "واجهة خادعة" حيث لا يتعدى عدد تأشيرات السفر الممنوحة إلى مواطنين من كوريا الشمالية العشرات، بينما يُطبق الحظر بالنسبة لفنزويلا فقط على المسئولين الحكوميين وعدو ترامب الأول الرئيس نيكولا مادورو بجانب أعضاء أسرته.

وذكرت الصحيفة أنه في الوقت الذي تتجلى فيه حقيقة عدم ارتكاب أي مواطن من هذه الدول لهجمات ارهابية فتاكة داخل الولايات المتحدة خلال العقدين الماضيين، تواصل الولايات المتحدة عرض طالبي التأشيرات القادمين من هذه الدول على أكثر أنظمة الفحص والتدقيق صرامة في العالم.

وفي النهاية، قالت "نيويورك تايمز" إن الجدل بشأن ما إذا كان قرار امس الأول أفضل أو أكثر عدلا من القرارات التي سبقته ليس هو بيت القصيد وخاصة مع الأحذ في الاعتبار أن مهمته السياسية هي نفسها مهمة القرارات السابقة- بل وجميعها تعكس الجهود المضنية التي يبذلها رئيس محاصر لإثارة المخاوف العامة وإبراز كراهية الأجانب داخل قاعدته".

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