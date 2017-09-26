أخبار عاجلة

إقليم كردستان يتهم إيران بدعم هجوم القوات العراقية في الموصل -
وكيل"النواب" يبحث مع نظيرته الأذرية سبل دعم العلاقات الثنائية -
لعلهم يفقهون - الشيخ أشرف الفيل يوضح أنواع السحر -
"من أجل مصر": مستشفى 57357 تؤكد قدرة مصر على النهوض بملف الصحة -
مساعد وزير الآثار: بدء تأهيل المواقع الأثرية المتعلقة برحلة العائلة المقدسة -
الجيش اليمني يعلن مقتل عشرات الحوثيين في حجة -
مقتل شخصين وإصابة اثنين أخرين جراء انفجار قنبلة في أوكرانيا -
رئيس إقليم كتالونيا الإسباني لن يدعو إلى إجراء انتخابات مبكرة -
تحطم مروحية روسية على متنها 8 أشخاص في مياه النرويج -
تدمير أكثر من 10 آلاف منزل في ديالي العراقية منذ 2014 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصراوي Masrawy

مطاردة بشارع العشرين توقع بشقيقين سرقا حقيبة بداخلها 8 آلاف جنيه

Google+ Print

مصراوي Masrawy

مطاردة بشارع العشرين توقع بشقيقين سرقا حقيبة بداخلها 8 آلاف جنيه

03:47 م الثلاثاء 26 سبتمبر 2017

مطاردة بشارع العشرين توقع بشقيقين سرقا حقيبة بداخلها 8 آلاف جنيه

كتب - محمد شعبان:
شهد شارع العشرين بمنطقة فيصل، اليوم الثلاثاء، مطاردة بين دورية أمنية تابع لمرور الجيزة و3 عاطلين، سرقوا حقيبة بداخلها مبلغ 8 آلاف جنيه من سيدة بأسلوب المغافلة.

تمكن الرائد يسري محمود والقوة المرافقة له من ضبط اثنين من المتهمين وهما: "محمود ف."ن 35 سنة، بائع، وشقيقه "أحمد"، 29 سنة، وبحوزتهما 2800 جنيه.

اعترف المتهمان بارتكاب الواقعة أثناء استقلال الضحية سيارة أجرة، وأن الحقيبة وباقي المبلغ بحوزة المتهم الهارب "سيد أ.".

حُرر محضر بالواقعة، وكلف اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، رجال المباحث بضبط المتهم الهارب، ومناقشة المتهمين عما ارتكباه من جرائم مماثلة.

 

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • مطاردة في شارع فيصل تنتهي بـ"علقة ساخنة" لعاطل بسبب 30 ألف جنيه

    أخبار

  • الداخلية: قتيل "شقة وادي النطرون" مسئول إدارة "مزرعة الموت"

    أخبار

  • الداخلية: مقتل إرهابيين اثنين من خلية "عمرو سعد" بطريق الفرافرة- ديروط

    أخبار

  • ضابط القوات الخاصة استعان بـ "مرآة" وقتل إرهابيي الخصوص في 3 دقائق

    أخبار

إعلان

7f607704c5.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
إقليم كردستان يتهم إيران بدعم هجوم القوات العراقية في الموصل

إقليم كردستان يتهم إيران بدعم هجوم القوات العراقية في الموصل

وكيل"النواب" يبحث مع نظيرته الأذرية سبل دعم العلاقات الثنائية

وكيل"النواب" يبحث مع نظيرته الأذرية سبل دعم العلاقات الثنائية

"من أجل مصر": مستشفى 57357 تؤكد قدرة مصر على النهوض بملف الصحة

"من أجل مصر": مستشفى 57357 تؤكد قدرة مصر على النهوض بملف الصحة

مساعد وزير الآثار: بدء تأهيل المواقع الأثرية المتعلقة برحلة العائلة المقدسة

مساعد وزير الآثار: بدء تأهيل المواقع الأثرية المتعلقة برحلة العائلة المقدسة