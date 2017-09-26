مطاردة بشارع العشرين توقع بشقيقين سرقا حقيبة بداخلها 8 آلاف جنيه
مطاردة بشارع العشرين توقع بشقيقين سرقا حقيبة بداخلها 8 آلاف جنيه
03:47 م الثلاثاء 26 سبتمبر 2017
كتب - محمد شعبان:
شهد شارع العشرين بمنطقة فيصل، اليوم الثلاثاء، مطاردة بين دورية أمنية تابع لمرور الجيزة و3 عاطلين، سرقوا حقيبة بداخلها مبلغ 8 آلاف جنيه من سيدة بأسلوب المغافلة.
تمكن الرائد يسري محمود والقوة المرافقة له من ضبط اثنين من المتهمين وهما: "محمود ف."ن 35 سنة، بائع، وشقيقه "أحمد"، 29 سنة، وبحوزتهما 2800 جنيه.
اعترف المتهمان بارتكاب الواقعة أثناء استقلال الضحية سيارة أجرة، وأن الحقيبة وباقي المبلغ بحوزة المتهم الهارب "سيد أ.".
حُرر محضر بالواقعة، وكلف اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، رجال المباحث بضبط المتهم الهارب، ومناقشة المتهمين عما ارتكباه من جرائم مماثلة.
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