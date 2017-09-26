حبس موظفتين بضرائب الأزبكية 4 أيام بتهمة تقاضي رشوة

كتب - محمود السعيد:

قررت نيابة شمال القاهرة الكلية، اليوم الثلاثاء، حبس موظفتين بمأمورية ضرائب الأزبكية 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامهما بتقاضي رشوة مالية قدرها 15 ألف جنيه من أحد رجال الأعمال، لتخفيض الضرائب المستحقة عليه من 250 ألف جنيه إلى 63 ألف جنيه.

البداية عندما وردت معلومات لرجال الرقابة الادارية بقيام موظفتين بضرائب بالأزبكية للقيمة المضافة، بالاتفاق مع أحد رجال الأعمال على تقاضي رشوة مالية مقابل تخفيض الضرائب المستحقة عليه.

ودلت التحريات اللازمة على صحة المعلومات، وبتقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمتين متلبستين بتقاضي رشوة 15 ألف جنيه.