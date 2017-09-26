بالصور.. إحباط محاولة تهريب أسلحة بيضاء قادمة من الصين

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الإسماعيلية _ انجي هيبة:

تمكنت الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، برئاسة اللواء سيد عزب مساعد الوزير ومدير الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس من ضبط حاويتين بميناء العين السخنة بهما كمية كبيرة من الألعاب النارية والأسلحة البيضاء.

ووردت معلومات للإدارة العامة، أكدتها التحريات برئاسة اللواء عبدالعزيز كمال مدير مباحث الإدارة العامة مفادها قيام شركة الشروق المواسير والمنتجات البلاستيكية باستيراد حاويتين أرقام oolu 9136588 وoolu 8077599 وارد نهائي ميناء العين السخنة من دولة الصين مشمولها "أدوات سباكة"، "أدوات صحية"، وقيام أصحاب الشأن باخفاء بضائع محظورة داخل المشمول الأصلي للرسالة بغرض تهريبها داخل البلاد وتهديد الأمن القومي.

وبتقنين الإجراءات القانونية بإصدار إذن من النيابة العامة، وتقديم إخبارية سرية للجمارك، وبفتح الحاوية الأولى تبين وجود كميه قليلة من (الأدوات الصحية) وكمية كبيرة من الألعاب النارية، وكمية أخرى من الأسلحة البيضاء، ذات نصل معدني حاد من جانب واحد طوله 7 سنتيمتر بالمخالفة للمادة رقم 102 من قانون العقوبات وقرار وزير الداخلية رقم 2225 لسنة 2007 ورقم 1467 لسنة 2009 والمادة رقم 121 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 و المادة 185 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك.

تم تحرير محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.