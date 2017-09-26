لمرافعة الدفاع.. تأجيل محاكمة 21 متهمًا بحرق كنيسة كفر حكيم لـ 14 نوفمبر

كتب- أحمد أبو النجا:

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الثلاثاء، تأجيل إعادة محاكمة 21 متهمًا في إعادة محاكمتهم بقضية "حرق كنيسة كفر حكيم"، لجلسة 14 نوفمبر.

جاء قرار التأجيل، لمرافعة الدفاع.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي، وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار، وأسامة عبد الظاهر، وأمانة سر أيمن القاضي، وأحمد رضا.

وطلب دفاع المتهمين الحدث إخلاء سبيلهما مراعاه لظروفهما، وطلب دفاع المتهم الـ19 مصطفى القهاوي تصحيح اسمه حيث اسمه الحقيقي ياسر فرج عبد الفتاح رواش.

كما طالب الدفاع من المحكمة التصريح له بالاستعلام عنه من خلال مصلحة الأحوال المدنية.