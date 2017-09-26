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بلاغ للنائب العام ضد رئيس المهن الموسيقية بتهمة التصريح لـ"حفل مشروع ليلى"

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مصراوي Masrawy

بلاغ للنائب العام ضد رئيس المهن الموسيقية بتهمة التصريح لـ"حفل مشروع ليلى"

02:44 م الثلاثاء 26 سبتمبر 2017

كتب- طارق سمير:
تقدم المحامي أشرف فرحات، ببلاغ للنائب العام المستشار نبيل صادق، ضد رئيس نقابة المهن الموسيقية، بتهمة التصريح للفرقة اللبنانية "مشروع ليلى"، بإحياء حفل بالتجمع الخامس، الجمعة الماضية، بمول "كايرو فيستيفال سيتي"، ما أدى إلى استفزاز المجتمع المضرب، حسب البلاغ.

وقال "فرحات" في بلاغه الذي حمل رقم 10986، إن نقابة المهن الموسيقية صرحت بالغناء لفرقة موسيقية معروفة لكل العالم بأنهم "شواذ"، داخل ، ضاربين بالمبادئ والقيم عرض الحائط.
وطالب مقدم البلاغ النائب العام، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال رئيس النقابة، وفتح تحقيق عاجل، وإحالة القائمين على الحفل للمحاكمة العاجلة.

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