الأهلي يؤدي مرانه بالملعب الفرعي بـ«المنزه».. ومحاضرة فنية لـ«البدري»

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يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه في الساعة الخامسة والنصف بتوقيت تونس (السادسة والنصف بتوقيت القاهرة) مساء اليوم الثلاثاء، على الملعب الفرعي باستاد «المنزه» بتونس، استعدادًا لمواجهة النجم الساحلي، في الساعة السابعة والنصف من مساء الأحد المقبل، على ملعب سوسة، ضمن منافسات ذهاب دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المنتظر أن يشارك جميع اللاعبين المتواجدين في بعثة الأهلي في المران، بعد تعافي سعد سمير ووليد أزارو، وانضمامها إلى التدريبات الجماعية للفريق.

وقام سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، بمعاينَة ملعب التدريب وتأكد من جاهزيته لاستقبال تدريبات فريق الكرة قبل السفر إلى سوسة صباح بعد غدٍ الخميس المقبل.

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وكان قد سافر عبدالحفيظ من تونس العاصمة إلى مدينة سوسة، أول أمس الأحد، من أجل الاطمئنان على كافة ترتيبات إقامة بعثة الفريق الأحمر.

كما يعقد حسام البدري، المدير الفني، محاضرة فنية للاعبين عقب تناول وجبة العشاء، سيقوم خلالها بتحديد نقاط القوة والضعف في الفريق التونسي، وأسلوب لعبه سواء عند امتلاك الكرة أو فقدانها، وأبرز لاعبيه.

وكان البدري عقد أولى محاضراته عقب مباراة الترجي التونسي أمس الاثنين، والتي شهدت مطالبة اللاعبين بضرورة نسيان مباراة الترجي، وتحقيق نتيجة إيجابية في المواجهة المقبلة أمام النجم الساحلي، بالإضافة إلى مشاهدة مباراة الفريق التونسي الأخيرة أمام أهلي طرابلس الليبي.