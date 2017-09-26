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لوكاكو وموراتا وكين وأجويرو.. من الأفضل في الدوري الإنجليزي؟

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شهد الدوري الإنجليزي الممتاز، هذا الموسم العديد من المواهب الهجومية البارزة والتي انفجرت بأهدافها الغزيرة في بداية الموسم الجاري.

وجذب الرباعي روميلو لوكاكو وهاري كين وألفارو موراتا وسيرجيو أجويرو، الأنظار إليهم بعدما سجلوا فيما بينهم 22 هدفًا بعد مرور 6 جولات فقط.

ونشرت صحيفة «ذا صن» إحصائيات الرباعي لمعرفة من صاحب أفضل انطلاقة في الموسم الحالي.

وبداية سجل أجويرو 6 أهداف مع مانشستر سيتي، وصنع 3 أهداف وخلق 14 فرصة محققة للتسجيل، وبلغت نسبة تسجيله للأهداف من التصويب على المرمى 26%، وبلغ معدل لمسه للكرة في 41 لمسة في المباراة الواحدو وبلغت أقصى سرعة له 33,1 كم في الساعة، ومعدل قطعه للمسافة في المباراة الواحدة 10 كم.

أما لوكاكو فسجل 6 أهداف مع مانشستر يونايتد وصنع هدف وحيد وخلق 10 فرص محققة للتسجيل، وبلغت نسبة تسجيله للأهداف من التصويب على المرمى 22%، وبلغ معدل لمسه للكرة في 36 لمسة في المباراة الواحدة وبلغت أقصى سرعة له 34,6 كم في الساعة، ومعدل قطعه للمسافة في المباراة الواحدة 9 كم.

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وعلى الجانب الأخر سجل موراتا 6 أهداف أيضًا مع تشيلسي وصنع هدفين وخلق 6 فرص محققة للتسجيل، وبلغت نسبة تسجيله للأهداف من التصويب على المرمى 30%، وبلغ معدل لمسه للكرة في 39 لمسة في المباراة الواحدة وبلغت أقصى سرعة له 34,3 كم في الساعة، ومعدل قطعه للمسافة في المباراة الواحدة 10,3 كم.

وأخيرًا، سجل كين مع توتنهام 4 أهداف ولم يصنع أي أهداف وخلق 7 فرص محققة للتسجيل، وبلغت نسبة تسجيله للأهداف من التصويب على المرمى 10%، وبلغ معدل لمسه للكرة في 37 لمسة في المباراة الواحدة وبلغت أقصى سرعة له 33,3 كم في الساعة، ومعدل قطعه للمسافة في المباراة الواحدة 10 كم.

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