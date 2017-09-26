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بالصور.. بدء إزالة المنازل الآيلة للسقوط في الوادي الجديد

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مصراوي Masrawy

بالصور.. بدء إزالة المنازل الآيلة للسقوط في الوادي الجديد

02:02 م الثلاثاء 26 سبتمبر 2017

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الوادي الجديد – محمد الباريسي:

شنت الوحدة المحلية لمركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، حملة مكبرة، لإزالة المنازل الآيلة للسقوط والمباني العشوائية، التي تشكل خطرًا على حياة المواطنين بالأحياء السكنية بمدينة الخارجة.

وقال رئيس مركز الخارجة بالمحافظة، المهندس مجدي الطماوي، إن الحملة استهدفت المنازل القديمة الآيلة للسقوط، والتي تهدد العقارات المجاورة لها وحياة المواطنين، فضلًا عن هدم الأسوار المخالفة ورفع كافة مخلفات البناء وتجمعات القمامة التي تتوسط الوحدات السكنية.

وأضاف الطماوي، أن هذه الحملات مستمرة بالتنسيق مع المواطنين وجهاز شئون البيئة وكافة الجهات المعنية الأخرى.

وفى سياق متصل لفت رئيس مركز الخارجة إلي ، أن يجرى حاليًا استكمال تنفيذ الممشى السياحي الخاص بالمدينة، وذلك للانتهاء منه وتسليمه قبل العيد القومي للمحافظة.

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