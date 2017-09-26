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خالد علي يستأنف على حكم حبسه 3 شهور

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مصراوي Masrawy

خالد علي يستأنف على حكم حبسه 3 شهور

02:09 م الثلاثاء 26 سبتمبر 2017

خالد علي يستأنف على حكم حبسه 3 شهور

كتب -صابر المحلاوي:

سدد مالك عدلي دفاع المحامي خالد علي، اليوم الثلاثاء، الكفالة التي قررتها محكمة الدقي، وتقدم باستئناف علي الحكم بحبس علي 3 اشهر صباح اليوم.

وحددت محكمة استئناف الدقي جلسة 8 نوفمبر كأولى جلسات معارضته.

وكانت قضت محكمة جنح الدقي، برئاسة المستشار أحمد عبد الجيد، بحبس المحامي خالد علي، 3 أشهر وكفاله الف جنيه لاتهامه بالقيام بفعل فاضح خادش للحياء العام.

جاء في تحقيقات المستشار أحمد ثروت، مدير نيابة الدقي، أن المحامي خالد علي قام بفعل فاضح خادش للحياء العام، أثناء وجوده أمام مجلس الدولة، حيث أشار بحركة غير لائقة باستخدام يديه، عقب صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بمصرية جزيرتي تيران وصنافير، في 16 يناير الماضي.

وأكدت تحريات المباحث صحة الواقعة المنسوبة للمحامي خالد علي، ونسبت له محاولته زعزعة الاستقرار، والتحريض ضد نظام الحكم، كما أكد تقريرالإذاعة والتليفزيون أن الصورة المتداولة للمحامي أثناء ارتكابه الفعل المذكور في الواقعة صحيحة.

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