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لعشاق القهوة.. هذا هو أفضل وقت لتناولها لزيادة التأثير

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مصراوي Masrawy

لعشاق القهوة.. هذا هو أفضل وقت لتناولها لزيادة التأثير

10:00 ص الثلاثاء 26 سبتمبر 2017

لعشاق القهوة.. هذا هو أفضل وقت لتناولها لزيادة التأثير

لعشاق القهوة.. هذا هو وقت الشرب الأفضل لزيادة الت

 كتب - مصراوي:

شرب القهوة عادة صباحية للبعض للحصول على النشاط والتركيز منذ بداية اليوم في العمل، وفي كثير من الأحيان يتفاوت شعورنا بتأثير القهوة على زيادة الانتباه بين شخص وآخر، بل ربما يتفاوت التأثير ذاته لدى نفس الشخص بين الحين والآخر.

وعلى الرغم من اتفاق معظم عشاق القهوة في تناولها صباحًا، إلا أن هناك توقيت محدد يظهر تأثير القهوة عند احتسائها فيه أكثر من غيره، وهو في الفترة ما بين التاسعة والنصف والحادية عشر والنصف صباحًا.

وأكد ستيفين ميللر، الباحث المختص في علم الأعصاب، في كلية طب بيثيسدا بجامعة ميريلاند الأمريكية، أن شرب القهوة في الموعد الصحيح، المشار له سابقًا، يحمي من مشكلة إدمان القهوة، فضلا عن زيادة فعالية القهوة في زيادة التنبيه.

وأوضح "ميللر"، أن نظام الساعة البيولوجية في جسم الإنسان المسؤول عن تنظيم عملية استيقاظه ونومه يعمل من خلال مجموعة معقدة من الأعصاب، وهي بدورها من تتحكم في تناول عمليتي النوم والاستيقاظ وإطلاق هرمون الكورتيزول المسؤول عن نظام التنبيه في الجسم.

وتعمل منظومة التنبيه بأقصى طاقتها في الفترة ما بين الثامنة والتاسعة صباحًا، في الوقت الذي من المفترض أن يكون الجسم في أقصى حالات نشاطه ويقظته حيث يكون الكورتيزول في أعلى معدلاته في الدم، لذا فإن شرب القهوة في تلك الساعة لن يحدث تأثيرًا كبيرًا، بل يزيد من احتمالات إدمان القهوة.

لكن في الفترة ما بين التاسعة والنصف والحادية عشر والنصف، ينخفض الكورتيزول نسبيًا، ما يسمح للكفايين في ممارسة دور أكبر فعالية وبالتالي شعور الإنسان بمزيد من الانتباه.

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مصراوي Masrawy

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