إعلامية حالات الغرق بـ«النخيل»: الروتين بيخنق الناس (فيديو)

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استنكرت الإعلامية أسماء مصطفى، حالة غرق شاب يدعى "محمد خالد"، في شاطئ النخيل بالإسكندرية، والذي ظل عالقا بين صخرتين لمدة 3 أيام، بسبب تقاعس المحافظة عن القيام بدورها تجاه الحادث.

وقالت أسماء، خلال حلقة، اليوم الثلاثاء، من برنامجها "هذا الصباح"، عبر قناة "إكسترا نيوز": "شاطئ النخيل مقبرة الشباب، وشهد أكثر من حالة غرق، بسبب غياب عناصر التأمين وعدم استغلال الإمكانيات المتاحة".

وتابعت: "أسرة الضحية ناشدت محافظة الإسكندرية بسرعة انتشال جثة محمد، السبت الماضي، إلا أن المحافظة أسندت هذا الدور إلى الحماية المدنية، فيما أبدت الأخيرة اعتراضها مبررة ذلك بارتفاع الموج، ما دفع إحدى الشركات للمساهمة في انتشال الجثمان، بشرط الحصول على موافقة من المحافظة، بينما رفضت المحافظة ذلك".

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وذكرت الإعلامية أن شاطئ النخيل شهد 8 حالات غرق، خلال الفترة الماضية، دون تحرك من المسئولين: "الروتين بيخنق الناس وهي عايشة وميتة، حتى المشروعات الجديدة بيقتلها موظف بالروتين".