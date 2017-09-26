تزوجت من الحجار ومُصابة بـ«وسواس النظافة».. 10 معلومات عن مشيرة إسماعيل

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ترسخت في أذهان الجمهور بشخصية "هدى" في مسرحية "الواد سيد الشغال" مع الزعيم عادل إمام، رغم ظهورها على الساحة الفنية منذ منتصف الستينيات، ولكن ارتدائها الحجاب فيما بعد حجّم من مشاركاتها الفنية، بجانب أسباب أخرى تتعلق بجودة الأعمال المعروضة عليها، فالتزمت بيتها ورفضت الظهور الإعلامي لفترة طويلة، ثم عادت للمشاركة في عدد من الأدوار، مع حرصها على الحد من الظهور الإعلامي.

ويرصد "التحرير لايف" 10 معلومات عن حياة الفنانة مشيرة إسماعيل في التقرير التالي..

1- وُلدت في 26 سبتمبر عام 1950 لأب عمل ضابطًا بالشرطة، توفي وعمرها 9 أشهر، ونشأت بين 5 شقيقات في شارع 26 يوليو بمنطقة وسط البلد في القاهرة.

2- شاركت في طفولتها في عدد من برامج الأطفال بالإذاعة والتليفزيون، ثم انضمت إلى الفرقة القومية للفنون الشعبية تحت قيادة الفنان محمود رضا، واشتهرت برقصة "البامبوطية" من التراث الشعبي البورسعيدي، واعتبرت هذه الفترة هي الأجمل في حياتها، نظرًا لأنها تعلمت خلالها الانضباط والالتزام بالعمل، وذلك وفق ما صرحت به في حوار سابق لها مع الإعلامية صفاء أبو السعود، في برنامج "ساعة صفا" على قناة "ART".

3- اقتحمت عالم التمثيل في عام 1966، وشاركت في بطولة عدد من الأعمال منها مسلسل "دموع في عيون وقحة" مع الزعيم عادل إمام في عام 1980، كما شاركت في عدة أفلام أبرزها "احنا بتوع الأتوبيس"، و"زمن حاتم زهران"، و"البوسطجي".

4- حصلت على درجة فنان ممتاز في عمر الواحد والعشرين، وهي درجة تعادل في المسمى الوظيفي مدير عام، وكانت هي من أوائل الفنانين الذين حصلوا على هذا اللقب في هذا السن.

5- تزوجت من الفنان علي الحجار بوساطة من الفنان جورج سيدهم الذي كان صديقًا مشتركًا بينهما، رغم رفض والدتها له، وأنجبت منه ابنتها "مشيرة" ثم انفصلت عنه بعد عامين ونصف من الزواج، رغم علاقة الحب التي جمعتهما لدرجة اتفاقهما على تسمية المولود "علي" في حالة كونه ولدّا، و"مشيرة" إذا كانت بنتًا، لكن الانفصال حدث في الشهر الخامس من الحمل.

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6- كشفت في حوار إعلامي سابق أن سبب انفصالها عن "الحجار" هو غيرته الشديدة عليها من المعجبين، ورفضه عودتها متأخرة بعد منتصف الليل بسبب تصوير أعمالها الفنية، فضلًا عن طباعهما العصبية، ولكنها رفضت الزواج من بعده حفاظًا على استقرار حياة ابنتها مشيرة.

7- ارتدت الحجاب في منتصف التسعينيات ولكنها لم تعلن اعتزالها التمثيل، مؤكدة أن ابتعادها عن الساحة الفنية بعد حجابها كان بسبب ضعف مستوى الأعمال المعروضة عليها، بجانب رفضها المشاركة في مسلسلات تتجاوز الـ30 حلقة، بسبب الملل والإطالة، داعية إلى عودة المسلسلات للسباعيات والحلقات التي لا تزيد عن 15 حلقة، وذلك في حوار سابق لها مع برنامج "صباح الخير يا مصر".

8- عادت للتمثيل في مسلسل "9 جامعة الدول" مع الراحل خالد صالح، وفي مسلسل "الخانكة" مع الفنانة غادة عبد الرازق، في حين رفضت المشاركة في أعمال عرضت عليها منها مسلسل "متخافوش" مع الفنان نور الشريف، وفيلم "مجنون أميرة".

9- ظلت لعدة سنوات بطلة لمسرحية "العيال كبرت"، لكن سفرها إلى دبي أدى إلى تصوير المسرحية بدونها، وهو ما تعتبره ظلمًا وقع عليها، نظرًا للنجاح الذي حققته هذه المسرحية آنذاك.

10- اعترفت بإصابتها بوسواس النظافة، ومرورها بلحظات عصيبة في حياتها بسبب فقدان أفراد من أسرتها، وتتمنى أن تزول عنها عصبيتها الشديدة التي ورثتها عن جدتها، مؤكدة على أنها تتعصب فقط عندما يقوم أي شخص بخداعها أو الكذب عليها.