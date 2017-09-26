تطوير معجون أسنان مصنوع من "الزجاج" لمكافحة التسوس

كتب - مصراوي:

نجح علماء في بريطانيا في تطوير معجون أسنان يتكون من جزيئات صغيرة من الزجاج لمكافحة التسوس في وقت مبكر.

وأظهرت نتائج تجارب العلماء في في جامعة كوين ماري بالعاصمة البريطانية لندن، أن معجون الأسنان حقق حوالي ضعف الفعالية في حماية الأسنان، كما اللعاب الذي يقوم بغسل البكتيريا، بحسب موقع "روسيا اليوم".

ويقول العلماء الذين طوروا المعجون، إنه يقلل من حساسية الأسنان أيضاً، حيث تلتصق جزيئات المعجون BioMin C الذي أُطلق هذا الشهر، بسطح الأسنان لتطلق المواد الصلبة (المعادن) التي تحل مكان الأجزاء المجردة من المينا، بسبب الأطعمة السكرية والمشروبات الحمضية.

وتشبه الجسيمات المجهرية المستخدمة المواد الداخلة في تصميم النوافذ، كما تحتوي على الكلوريد والكالسيوم والفوسفات، وهي المعادن التي نحتاجها لصنع مينا الأسنان.

ويحل الكلوريد مكان الفلوريد الذي يستعمل عادة في معاجين الأسنان، وعلى الرغم من كونه مركبا فعالا لمنع تسوس الأسنان، إلا أن استخدام كميات مفرطة من الفلوريد قد يجعل الأسنان تبدو بمظهر غير لائق بشكل دائم.

وعندما يقوم شخص ما بتنظيف أسنانه باستخدام BioMin C، فإن جزيئات الزجاج الموجودة في معجون الأسنان تلتصق بالسن، حتى لو تم شطفها، وتطلق الجسيمات أثناء ذوبانها الكالسيوم والفوسفات في الأسنان، حيث تبدأ بالنمو إلى بلورات على المينا، ويسرع الكلوريد هذه العملية.

وتنمو هذه البلورات بشكل أكبر بمساعدة بروتين الكولاجين، الذي يعطي الأسنان الهيكل المناسب لها، مع إعادة بناء المناطق المتضررة.

وتم تطبيق المعجون المطور في الدراسات المخبرية على الأسنان البشرية، مرتين في اليوم لمدة 7 أيام، وعُرضت الأسنان فيما بعد للأشعة السينية.