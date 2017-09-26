سجن يتحول لفندق في هولندا.. كيف ذلك؟

كتبت- هاجر حاتم:

افتتح فندق "موفمنت" هذا الشهر بمدينة امستردام، في أحد أبراج "بلمربايس" الذي كان ذات يوم أحد أسوأ سجون هولندا، وفقًا لما ذكرته وكالة رويترز.

يقدم الفندق تجربة فريدة لنزلائه، حيث يستقبلهم أحد العاملون بالحمص والزيتون في منطقة الاستقبال الوردية ذات الأضواء البراقة، ومن ثم إلى الغرف التي كانت عبارة عن زنانزين للسجناء.

جميع العاملين بالفندق من طالبي اللجوء وقع عليهم الاختيار من بين مجموعة من 600 طالب لجوء أغلبهم من سوريا استضافتهم الحكومة الهولندية بشكل مؤقت في جزء آخر من المجمع ولكن ليس كسجناء.

يعلم العاملون إن وضع إقامتهم غير مؤكد لكنهم يأملون في اكتساب خبرة تساعدهم على كسب عيشهم في المستقبل.

ويقول "روب هوجرورف" المنظم للمشروع لوكالة رويترز، أنه تم عمل هذا الفندق بتبرعات ومساعدات من عدة جهات إن العاملين يسعون للحصول على شهادة تمكنهم من العمل في القطاع الفندقي في هولندا.

وأضاف ”نحن نساعدهم أو علي الأقل نريد أن نساعدهم على شق طريقهم“.

وبالنسبة للزوار يقدم الفندق تجربة تتعلق بتاريخ أمستردام تشمل كاميرات مثبتة في المصاعد وأسلاك شائكة على الجدران الخارجية. وأغلق السجن في يونيو عام 2016، وكان يضم في الماضي أعتى المجرمين في الدولة.

يتراوح سعر الغرفة بين 99 و140 يورو (119 و168 دولارا) في الليلة، ما يعادل 3.024 جنيه مصري.