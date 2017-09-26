25 مصابًا باختناقات جراء استنشاقهم غاز مجهول المصدر بأسوان

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أصيب 25 شخصًا، فجر اليوم، باختناق عقب استنشاقهم غاز مجهول لم يعرف مصدره حتى الآن بمنطقة إقامتهم بالصداقة القديمة جنوب مدينة أسوان.

على الفور تم نقلهم إلى مسشتفى أسوان الجامعي، حيث أشرف الدكتور عبدالله العبيدى مدير المسشتفى على استقبال الحالات المصابة.

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وقال مصدر مسئول بالمستشفى الجامعى: إنه "تم إيداع المصابين قسم استقبال الطوارئ، وأجريت لهم الإسعافات اللازمة، تحت إشراف فريق طبى كامل من المستشفى، كما جارى فحص الحالات للوقوف على الأسباب الحقيقية لإصابتهم".

من جانبها حررت نقطة شرطة المستشفى الجامعى المحضر اللازمة وجارى إخطار النيابة لتولي التحقيق.