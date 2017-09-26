الأهلي: عمرو مرعي «مزعج».. والبدري يخطط لإيقاف خطورته (فيديو)

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أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن عمرو مرعي، المحترف في صفوف النجم الساحلي، مهاجم مزعج ومشاكس، مشيرًا إلى أن حسام البدري، المدير الفني للفريق الأحمر سيحرص على إيقاف خطورته بطريقته الخاصة.

وقاد عمرو مرعي، المحترف في صفوف النجم الساحلي التونسي، فريقه للتأهل على حساب أهلي طرابلس الليبي، بإحرازه هدفي المباراة، التي أقيمت مساء أول أمس.

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وأضاف «عبد الحفيظ»، خلال مداخلة هاتفية بحلقة الاثنين، من برنامج «مساء الأنوار»، الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي، على قناة «ON sport»، أنه يتمنى التألق لمرعي مع الفريق التونسي، بعد مواجهتي الأهلي، موضحًا أن النجم الساحلي يمتلك عددًا كبيرًا من اللاعبين الجيدين.