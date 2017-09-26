أخبار عاجلة

لعلهم يفقهون - الشيخ أشرف الفيل يوضح أنواع السحر -
"من أجل مصر": مستشفى 57357 تؤكد قدرة مصر على النهوض بملف الصحة -
مساعد وزير الآثار: بدء تأهيل المواقع الأثرية المتعلقة برحلة العائلة المقدسة -
الجيش اليمني يعلن مقتل عشرات الحوثيين في حجة -
مقتل شخصين وإصابة اثنين أخرين جراء انفجار قنبلة في أوكرانيا -
رئيس إقليم كتالونيا الإسباني لن يدعو إلى إجراء انتخابات مبكرة -
تحطم مروحية روسية على متنها 8 أشخاص في مياه النرويج -
تدمير أكثر من 10 آلاف منزل في ديالي العراقية منذ 2014 -
"النواب الأمريكي" يمرر مشروع قانون بفرض عقوبات جديدة على إيران -
وزير الأوقاف يُعلن عن رواتب خطباء المساجد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

الأهلي: عمرو مرعي «مزعج».. والبدري يخطط لإيقاف خطورته (فيديو)

Google+ Print
الأهلي: عمرو مرعي «مزعج».. والبدري يخطط لإيقاف خطورته (فيديو) الأهلي: عمرو مرعي «مزعج».. والبدري يخطط لإيقاف خطورته (فيديو)

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن عمرو مرعي، المحترف في صفوف النجم الساحلي، مهاجم مزعج ومشاكس، مشيرًا إلى أن حسام البدري، المدير الفني للفريق الأحمر سيحرص على إيقاف خطورته بطريقته الخاصة.

وقاد عمرو مرعي، المحترف في صفوف النجم الساحلي التونسي، فريقه للتأهل على حساب أهلي طرابلس الليبي، بإحرازه هدفي المباراة، التي أقيمت مساء أول أمس.

شاهد أيضا

وأضاف «عبد الحفيظ»، خلال مداخلة هاتفية بحلقة الاثنين، من برنامج «مساء الأنوار»، الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي، على قناة «ON sport»، أنه يتمنى التألق لمرعي مع الفريق التونسي، بعد مواجهتي الأهلي، موضحًا أن النجم الساحلي يمتلك عددًا كبيرًا من اللاعبين الجيدين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
طلعت يوسف: لهذا السبب أخشى على الأهلي من الوداد (فيديو)

طلعت يوسف: لهذا السبب أخشى على الأهلي من الوداد (فيديو)

«بوش الأب» المتحرش.. صفع فنانة من الخلف.. وأخرى: يده غرست في لحمي (فيديو)

«بوش الأب» المتحرش.. صفع فنانة من الخلف.. وأخرى: يده غرست في لحمي (فيديو)

«تحديد النسل حلال وحقن الرجال حرام».. آمنة نصير تثير الجدل (فيديو)

«تحديد النسل حلال وحقن الرجال حرام».. آمنة نصير تثير الجدل (فيديو)

لحماية الركاب والمارة معًا.. ابتكار سيارة من «المطاط» (فيديو)

لحماية الركاب والمارة معًا.. ابتكار سيارة من «المطاط» (فيديو)