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إصابة 4 مستوطنين في عملية نفذها شاب فلسطيني شمال القدس

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مصراوي Masrawy

إصابة 4 مستوطنين في عملية نفذها شاب فلسطيني شمال القدس

07:45 ص الثلاثاء 26 سبتمبر 2017

إصابة 4 مستوطنين في عملية نفذها شاب فلسطيني شمال القدس

رام الله - أ ش أ

أصيب شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي، بحجة تنفيذه عملية إطلاق نار وطعن أصيب خلالها 4 مستوطنين يهود بجروح خطيرة داخل مستوطنة "هار ادار" شمال القدس المحتلة، صباح اليوم الثلاثاء.

ونقلت وسائل إعلام عبرية عن الشرطة الإسرائيلية قولها إنه في مستوطنة "هار ادار "، وحسب المعلومات الأولية فإنه تم تنفيذ عملية خلال فتح محور الطرق هناك تخللها قيام فلسطيني بإطلاق النار على مجموعة من المستوطنين وطعنهم، ما أدى إلى إصابة 4 منهم بجروح مختلفة، فيما جرى إطلاق النار على الفلسطيني وتحييده".

وأضافت أن قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية والجيش وسيارات الإسعاف هرعت إلى مكان الحادث.

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