نقيب صيادي كفر الشيخ يعلن اختفاء صيادين اثنين بليبيا

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلن أحمد عبده نصار، نقيب الصيادين بكفر الشيخ، مساء الإثنين، اختفاء صيادين اثنين، من أبناء عزبة أبوهيكل، التابعة للوحدة المحلية لقرية الجزيرة الخضراء، بمركز مطوبس، في ظروف غامضة، أثناء عملهما في مهنة الصيد بدولة ليبيا.

وأكد نقيب صيادى كفر الشيخ، في تصريحات صحفية، أن هذين الصيادين، عملا فى ميناء زوارة الليبي، منذ 5 أشهر، ثم جرى نقلهما، إلى مدينة طرابلس الليبية، للعمل هناك، في مهنة الصيد، مشيرًا إلى أنهما بعد وصولهما بحوالى 20 يومًا، انقطعت أخبارهما، واختفيا تمامًا، دون وصول أحد إليهما.

وأضاف نصار أن أسماء الصيادين "عماد فتح الله عبد المنعم أبو هيكل"، و"أسامة عوض عبد الباقي"، موضحًا أن أسرتى كلاهما تعيشان فى مأساة حقيقية، عقب تلقي هاتين الأسرتين، نبأ اختفائهما، دون العثور عليهما، من أى شخص، مجاور لهما، ولمحل عملهما، مناشدًا القيادة السياسية، ووزارة الخارجية المصرية، بسرعة التدخل، للبحث عن هذين الصيادين.