الدمرداش يطرد ضيفه بسبب «المثلية».. وإعلامي سعودي يقدم بلاغ للنائب العام (فيديو)

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أثار الكاتب الشاب محسن البلاسي، جدلًا على الهواء، بتأييده لحقوق المثليين، وحقهم في رفع علمهم بحفل فريق «مشروع ليلى»، بالتجمع الخامس، أدى نهاية الأمر لطرده من قِبل الإعلامي معتز الدمرداش.

محسن، خلال حواره ببرنامج «90 دقيقة»، عبر فضائية «المحور»، أكد أن المملكة العربية السعودية بها أكبر نسبة للشواذ في العالم، ما زاد من حالة الجدل.

الإعلامي السعودي خالد المجرشي، أجرى مداخلة بالبرنامج، وأعلن تقدمه ببلاغ للنائب العام المصري ضد «البلاسي»، مؤكدًا أنه يريد تشويه المملكة، وعليه أن يُثبت ادعاءه أمام القضاء.

ومن جانبه؛ أجرى أشرف عبد المنعم، رئيس قناة «المحور»، مداخلة هو الآخر، ليعتذر خلالها للشعب السعودي الشقيق، عما بدر من «البلاسي»، باسم جميع العاملين بالقناة، مشدّدًا على أن القناة تنأى بنفسها من المساس والتطاول على الأشقاء.

شاهد أيضا

أكد أشرف، أن أرض المملكة كانت مهدًا للدين الإسلامي الحنيف، كما أن الشعب السعودي علّم البشرية الفضيلة والأخلاق الحميدة.

على إثر المداخلتين؛ قال مقدم البرنامج: «لازم نختار كلامنا، وأنت غلطت غلطة كبيرة النهاردة ممكن تكلفنا كبلد الثمن غالي فيما يتعلق بالعلاقات مع الأشقاء، وأنت عامل استفزاز للرأي العام اللي بيشوفك، فبعد إذنك اتفضل لو سمحت».

أضاف الدمرداش: «أنا عمري ما عملت حاجة زي كده قبل النهاردة، وأنت فعلًَا ضرتني ضرر كبير، اتفضل وأنا آسف مش هقدر أتقبلك أكثر من كده».