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عضو المصري: جماهير بورسعيد لم تغضب من رفع قميص الأهلي.. والزمالك سبب الأزمة (فيديو)

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عضو المصري: جماهير بورسعيد لم تغضب من رفع قميص الأهلي.. والزمالك سبب الأزمة (فيديو) عضو المصري: جماهير بورسعيد لم تغضب من رفع قميص الأهلي.. والزمالك سبب الأزمة (فيديو)

التحرير

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شن محمد قابيل عضو مجلس إدارة النادي المصري، هجوما عنيفًا على نادي مؤكدًا على أن مسؤلي الأخير أفتعلوا أزمة كبيرة في مباراة الفريقين من أجل عرقلة مسيرة الفريق البورسعيدي في الدوري.

وقال قابيل في تصريحات إذاعية عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: "أشعر بأن الزمالك افتعل أزمة حسام حسن في مباراة الفريقين لعرقلة مسيرة المصري، لابعاده عن المنافسة مبكرا، حتى لا يتعطل بسببه مثلما حدث في الموسم الماضي".

ونفى عضو مجلس إدارة المصري البورسعيدي، وجود أزمة بين حسام حسن، المدير الفني للفريق، وجماهير المصري، مؤكدًا أن العلاقة بين الطرفين أكثر من رائعة، ولا توجد أزمة بين المدير الفني وجماهير المصري وأن حسام حسن قميص الأهلي في مباراة الزمالك لم يسبب أي أزمة مع الجماهير.

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وأضاف: "نعلم أن حسام من أبناء الأهلي، لكنه في نفس الوقت يحب بورسعيد بإخلاص ويتفانى في عمله مع الفريق، وحقق نجاحات كبيرة في أخر موسمين".

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