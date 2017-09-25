مدحت عبد الهادي ينفرد بالمدافعين.. تفاصيل مران الزمالك استعدادا لإنبي

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استانف الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، تدريباته، اليوم الإثنين، تحت القيادة الفنية للمونتنجري نيبوشا، استعدادا لمواجهة إنبي، والمقرر لها الجمعة المقبلة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز.

وعقد مدحت عبد الهادي المدرب المساعد، جلسة مع مدافعى الفريق، لإعطائهم تعليمات خاصة خلال المران، لتنفيذها خلال المباراة المقبلة.

وجاءت تعليمات عبدالهادي للاعبين، بضرورة فرض رقابة صارمة على مهاجمى الخصم، بجانب الضغط، وتضيق المساحات، والتمرير الجيد لبناء هاجمه بشكل منظم، للفريق الأبيض.

كما شهد المران ، قيام على جبر مدافع الفريق ، باستكمال برنامجه التاهيلي، بتدريبات خفيفة على هامش المران، لمحاولة إشراكه بمباراة الفريق المقبلة أمام إنبي.

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كان جبر يعاني من جزع في الرباط الداخلي للركبة أبعدته عن مباريات الزمالك الثلاث الأولى فى الدوري.

قام أيمن حفني صانع العاب الفريق، بعمل جلسة علاجية علي العضلة الضامة قبل المران، تحت إشراف محمد اسامة طبيب الفريق.

وواصل الغاني بنجامين اتشيمبونج مهاجم الأبيض، برنامجه التأهيلي على هامش تدريبات الفريق اليوم.

وقام اللاعب بعلاج مائي في حمام السباحة لتجهيزه للفترة المقبلة حيث كان يعاني من الاصابة في العضلة الضامة.