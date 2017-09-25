معروف يوسف يكشف حقيقة رحيله عن الزمالك

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أكد معروف يوسف لاعب خط وسط الفريق الأول بالزمالك، عن سعادته بمستوى زملائه خلال المباريات الماضية، بالدوري الممتاز، وأن الأبيض، قادر على حصد البطولات هذا الموسم.

أعرب يوسف، عن استيائه، حول ما تردد فى الفترة الأخيرة، برغبته فى الرحيل عن الزمالك، وأكد استمراره مع الفريق، وأن نيبوشا وعده بالمشاركة، خلال الفترة المقبلة.

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وقال لاعب وسط الزمالك، إن أهم من مشاركته، هو استمرار الفريق، فى تحقيق الفوز، لإسعاد الجماهير البيضاء، الوفية التى دئماً ما تدعم اللاعبين.

ويستعد الزمالك، لمواجهة إنبي، الجمعة المقبلة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز، عقب الفوز على المصرى بالجولة الماضية بهدفين مقابل هدف.