أخبار عاجلة

"من أجل مصر": مستشفى 57357 تؤكد قدرة مصر على النهوض بملف الصحة -
مساعد وزير الآثار: بدء تأهيل المواقع الأثرية المتعلقة برحلة العائلة المقدسة -
الجيش اليمني يعلن مقتل عشرات الحوثيين في حجة -
مقتل شخصين وإصابة اثنين أخرين جراء انفجار قنبلة في أوكرانيا -
رئيس إقليم كتالونيا الإسباني لن يدعو إلى إجراء انتخابات مبكرة -
تحطم مروحية روسية على متنها 8 أشخاص في مياه النرويج -
تدمير أكثر من 10 آلاف منزل في ديالي العراقية منذ 2014 -
"النواب الأمريكي" يمرر مشروع قانون بفرض عقوبات جديدة على إيران -
وزير الأوقاف يُعلن عن رواتب خطباء المساجد -
وزير الأوقاف عن خطباء المساجد: "أكل العيش خط أحمر" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

الحكومة اليمنية تتهم الحوثيين بالمراوغة وإضاعة الوقت في مفاوضات السلام

Google+ Print

مصراوي Masrawy

اليمنية تتهم الحوثيين بالمراوغة وإضاعة الوقت في مفاوضات السلام

05:30 م الإثنين 25 سبتمبر 2017

الحكومة اليمنية تتهم الحوثيين بالمراوغة وإضاعة الوقت في مفاوضات السلام

الحوثيين

صنعاء- (د ب أ):

اتهمت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، اليوم الاثنين، جماعة أنصار الله الحوثية وحلفاءها من حزب الرئيس السابق، علي عبد الله صالح، بالمراوغة وإضاعة الوقت خلال المشاورات السابقة، التي كانت تهدف لحل الأزمة المتفاقمة في البلاد.

جاء ذلك على لسان نائب رئيس الحكومة اليمنية، وزير الخارجية، عبد الملك المخلافي، خلال ندوة نظمت في مدينة جنيف بسويسرا.

وقال المخلافي إن "الحكومة اليمنية بذلت جهودا في سبيل تحقيق السلام العادل، من خلال المشاركة الإيجابية والصادقة في جولات مشاورات السلام بغية الوصول إلى حل للأزمة".

وأضاف "الانقلابيون ( تحالف الحوثي وصالح) كانوا غير صادقين فيما يتعلق بالوصول إلى حل سلمي، وعملوا خلال جولات المشاورات على المراوغة وإضاعة الوقت".

وتابع "نحن أمام قوة لا تعرف معنى السلم والسلام، ولا تعرف معنى الدولة المدنية ولغتها الوحيدة هو (السلاح والقوة).

ومضى وزير الخارجية اليمني بالقول" إن انقلاب الحوثي وصالح لم يكن انقلابا اعتياديا على السلطة؛ بل انقلاب على الدولة وعلى مؤسساتها وعلى النسيج الاجتماعي".

وذكر أن "تدخل التحالف العربي لدعم الشرعية بقيادة المملكة العربية في مارس 2015، لم يأت إلا بعد ستة أشهر من بداية الانقلاب والحرب، وبعد استنفاد كل وسائل الحوار مع هذه الحوثيين وقوات صالح".

وقال "تضحيات اليمنيين والتحالف العربي لن تذهب سدى، وستصنع اليمن الجديد"، مشيرا إلى أن الشعب اليمني هو "شعب عظيم لن ينكسر وسينتصر في معركته الحالية".

كانت الأمم المتحدة قد رعت ثلاث جولات سابقة من المفاوضات منذ منتصف العام 2015، في كل من مدينتي جنيف وبال بسويسرا، وفي دولة الكويت؛ غير أنها تعثرت كلها في التوصل إلى حل سلمي ينهي النزاع المتفاقم في البلاد، في ظل اتهامات متبادلة من طرفي الصراع بشأن إعاقة التوصل لحل سياسي.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الرئيس اللبنانى يتوجه إلى فرنسا فى زيارة تستغرق أربعة أيام

    أخبار

  • مقتل واصابة عشرات الحوثيين في معارك شمال غرب اليمن

    أخبار

  • السعودية تعترض صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون

    أخبار

  • الجيش اليمني يعلن إسقاط طائرة استطلاع تابعة للحوثيين في محافظة الجوف

    أخبار

إعلان

1d8b28c193.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الجالية المصرية بالسعودية تشيد بدعم "بن سلمان" لأسر "شهداء الواحات"

الجالية المصرية بالسعودية تشيد بدعم "بن سلمان" لأسر "شهداء الواحات"

الحكومة الأردنية: مشروع "نيوم" سيرفع معدلات النمو في المنطقة

الحكومة الأردنية: مشروع "نيوم" سيرفع معدلات النمو في المنطقة

الملك فيليم ألكسندر ينصب الحكومة الهولندية الجديدة

الملك فيليم ألكسندر ينصب الحكومة الهولندية الجديدة

«المخطئ يتحمل».. برلمانية: قرارات الحكومة الخاطئة كلفتها 872 مليون جنيه

«المخطئ يتحمل».. برلمانية: قرارات الحكومة الخاطئة كلفتها 872 مليون جنيه