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مفتي الجمهورية: البعد الديني الأهم في معالجة قضية الزيادة السكانية

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مفتي الجمهورية: البعد الديني الأهم في معالجة قضية الزيادة السكانية مفتي الجمهورية: البعد الديني الأهم في معالجة قضية الزيادة السكانية

التحرير

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قال مفتي الجمهورية، الدكتور شوقي علام، إن قضية الزيادة السكانية لها أبعاد مختلفة، غير أن البعد الديني يعد من أخطر الأبعاد في معالجة هذه القضية في المجتمع المصري.

وأضاف علام خلال جلسة الحوار المجتمعي بمجلس النواب، اليوم، الإثنين، لمناقشة قضية الزيادة السكانية، أن هناك اجتزاءً في قراءة وفهم الشريعة بشأن قضية الزيادة السكانية، وأن هذه الأزمة تحتاج إلى رؤية شمولية لمقاصد الشريعة من حيث التعامل مع الكيف وليس الكم من حيث تطبيق نص الشريعة.

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وأشار المفتي إلى أن هناك أرقامًا هامة وإحصائيات تتعلق بالوضع الاقتصادي ويجب أخذها في الاعتبار عند التعامل مع القضية السكانية، مشددا على ضرورة أن يتحمل الجميع مسئولياته، وأن يستعيد الإعلام بصفة خاصة دوره التنويري للمجتمع في هذا الشأن.

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التحرير

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