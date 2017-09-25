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وزير الشباب لـ«النواب»: يجب تبني حلول عصرية لمواجهة الزيادة السكانية

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وزير الشباب لـ«النواب»: يجب تبني حلول عصرية لمواجهة الزيادة السكانية وزير الشباب لـ«النواب»: يجب تبني حلول عصرية لمواجهة الزيادة السكانية

التحرير

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طالب خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة بضرورة تبني حلول عصرية لمواجهة قضية الزيادة السكانية، إلى جانب تجديد الخطاب الشبابي من خلال الاعتماد على أساليب حديثة تشمل الوسائل التكنولوجية ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف خلال جلسة حوار مجتمعي بلجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، عن الزيادة السكانية، اليوم، الإثنين، أن هناك أهمية لاستخدام مواقع التواصل الاجتماعي الحديثة بشكل علمي ومدروس في التواصل مع الشباب حول قضية الزيادة السكانية، فضلا عن توظيف الدراما من خلال إعداد مسلسلات توضح مخاطر هذه القضية.

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وطالب عبد العزيز برفع معدل سن الزواج للفتاة حفاظا عليها ومراعاة للبعد الصحي والسكاني والعمل على تمكين المرأة اقتصاديا، وشدد على ضرورة تعاون وسائل الإعلام مع مؤسسات الدولة لمواجهة الزيادة السكانية.

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التحرير

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