سقوط تلاميذ أثناء التدافع للخروج من مدرسة في السويس

السويس- حسام الدين أحمد:

أعرب عدد من المواطنين في السويس عن استيائهم من إدارة مدرسة 24 أكتوبر الابتدائية، لرفضها تسليم أبنائهم بعد انتهاء اليوم الدراسي، والإصرار على خروج الطلاب دفعة واحدة ما تسبب في تدافعهم وسقوط بعضهم أرضا.

"بنتي لسه في سنه أولى ومينفعش تخرج من المدرسة في الزحمة دي وسط الأطفال الأكبر منها سنا"، تقول عائشة عبداللاه، أم التلميذة "حنين" المقيدة بالصف الأول في المدرسة، وتضيف أن ابنتها سقطت واتسخت ملابسها.

بينما يشكو ولي أمر طالب آخر من سوء حالة مدخل المدرسة الذي غرق في مياه الصرف الصحي بين يوم وليلة، ويقول محمود مصطفى، إنه وعشرات من أولياء الأمور توافدوا على المدرسة بعد الواحدة ظهرا لاستلام أطفالهم والعودة بهم للمنزل كما هو معتاد كل عام لكن فوجئ بغلق الباب.

ويضيف ولي الأمر: "فوجئت والأهالي بخروج التلاميذ دفعة واحدة، دون أي تنظيم وكنت خايف على ابني من المنظر ده".

وقال عبدالحافظ وحيد مدير التعليم في السويس، إنه سيتم التنسيق مع إدارات مدارس الابتدائي للسماح بأولياء أمور الأطفال المقيدين في الصفوف الأولى بتسلم أبنائهم عقب انتهاء اليوم الدراسي، على أن يكون خروجهم قبل تلاميذ الصفين الرابع والخامس حرصا عليهم.