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«عشان تبنيها» تدعو السيسي للترشح لفترة رئاسية ثانية (فيديو)

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«عشان تبنيها» تدعو السيسي للترشح لفترة رئاسية ثانية (فيديو) «عشان تبنيها» تدعو السيسي للترشح لفترة رئاسية ثانية (فيديو)

التحرير

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دشنت حملة «علشان تبنيها» مؤتمرا صحفيا، اليوم الإثنين، لمطالبة الرئيس عبد الفتاح ، بالترشح لفترة رئاسية جديدة، من أجل استكمال الحرب ضد الإرهاب ومواصلة مسيرة التنمية والمشروعات الكبري، والقضاء على الفساد.

ألقى أحمد الخطيب، عضو اللجنة التأسيسية للحملة، نص البيان التأسيسي لإعلان انطلاقها، قائلا: «مواطنو الأعزاء.. إدراكا لحجم التحديات الداخلية والخارجية التى تحيط بالوطن، والمرحلة الحرجة التى تمر بها منطقتنا والعالم، وانطلاقا من المسئولية الوطنية تجاه شعبنا العزيز، والذي كافح من أجل بناء وطنه وضحى الكثير من أبنائه بأرواحهم من أجل نهضته، فكانت ثورتا 25 يناير و30 يونيو 2013 خير دليل على عظمة هذا الشعب وقوة إرادته».

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وتابع الخطيب: «نعلن اليوم كمؤسسين عن تدشين حملة علشان تبنيها، وهي حملة شعبية تم إطلاقها على مواقع التواصل الاجتماعي، ثم اكتسبت تفاعلا وزخما شعبيا واسعا، وتستهدف مطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسي للترشح لفترة رئاسية أخرى، لاستكمال مواجهة التحديات وبناء مصر وتنميتها».

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التحرير

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