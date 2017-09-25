إجابة سياسية أطاحت بفتاة لتصبح الوصيفة الرابعة لملكة جمال لبنان 2017

كتب- مصراوي:

اضطرت المذيعة ديما صادق مقدمة احتفالية مسابقة ملكة جمال لبنان إلى تكرار السؤال الموحد والذي كان بمثابة التحدي الأخير للمتسابقات الخمس الأوائل لاختيار ملكة عام 2017، وذلك في واقعة هي الأولى من نوعها مع المتسابقة يسرا محسن.

القصة تم نقلها على الهواء من خلال الاحتفالية عندما جاء الدور على المتسابقة "يسرا" التي تم اختيارها من بين الـ5 الأوائل، لسماع السؤال الموحد والذي كان مفاده مدى اهمية وتأثير المواطن فى المجتمع المدني اللبناني على تحسن الوضع في البلد، في البداية ارتبكت يسرا وبدأت تنطق بجمل لا تتماشى مع معنى السؤال، فقررت مقدمة الحفل "ديما" اعادة السؤال عليها مرة أخرى ولكن باللغة الفرنسية لتفهمها يسرا التي تجيدها أكثر من العربية.

وجاءت اجابة "يسرا" بعد تكرار السؤال ان حملة "طلعت ريحتكم" والتي خرجت اعتراضاً على انتشار القمامة فى البلد دليل على قوة وتفاعل الشارع مع الاحداث اللبنانية، وهنا قامت ديما بانهاء الحوار بابتسامة بسيطة وربتت على كتف المتسابقة لتنهي حديثها.

ومن بعدها تم الاعلان عن أن يسرا نالت أقل درجات في التحدي الأخير فحصلت على مركز الوصيفة الرابعة للملكة.

كانت بيرلا حلو قد توجت مساء أمس ملكة لجمال لبنان لعام 2017 في احتفالية ضخمة عقدت في كازينو بيروت.