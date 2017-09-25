«أوبر» تعتذر لمستخدميها في لندن وتتعهد بالإصلاح

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تعهدت شركة "أوبر" بالوفاء بكافة المتطلبات الأمنية الخاصة بالحكومة البريطانية، والتي كانت سببًا في عدم الموافقة على تجديد الترخيص الخاص بعملها في لندن.

وبحسب موقع "الدايلي ميل" البريطاني، فإن "دارا خسروشاهي"، الرئيس التنفيذي للشركة، أبدى اعتذاره للمستخدمين، واعدًا بأنه سيقوم بالوفاء بكافة المتطلبات الخاصة بذلك.

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ولقى "أوبر" مساندة جماهيرية كبيرة، بعدما وقع الآلاف من مستخدميه على طلب مقدم للعمدة اللندني "صادق خان"، مطالبين بتجديد رخصة النشاط الخاصة بتطبيق طلب السيارات الأجرة في العاصمة البريطانية.