«اشتغلت في محل خضار واتضربت علقة سخنة».. 7 تصريحات مثيرة لـ«أحمد فهمي»

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منذ جلوسه على كرسي المذيع في برنامج "عيش الليلة" على فضائية dmc، يحرص الفنان "أشرف عبد الباقي" على اختيار ضيوفه بعناية شديدة، وحل أمس الأحد، الفنانة التونسية لطيفة والفنان أحمد فهمي، ضيوفًا ببرنامجه، فأدلى الأخير بعدد من التصريحات المثيرة التي نستعرض أبرزها فيما يلي..

1- لطيفة ضيعت جيل كامل

مازح الفنان "أحمد فهمي" المطربة "لطيفة"، قائلًا: "أنتي ضيعتي جيل كامل، الشعر الماش لما طلعتي بيه، كان كل الستات في مصر بتقلدها وتعمل شعرها زيها، فأخش البيت ألاقي أمي عاملة كدا وخالتي عاملة كدا وكلهم شبه بعض".



2- كلية الهندسة

كشف الفنان "أحمد فهمي" عن علاقته بالفيزياء، قائلًا: "كنت بحب الكيميا وبكره الفيزيا، لأنها حاجة مش ملموسة، وبالنسبة لي كانت ضلمة، ودا اللي خلاني بعد ما أخش الهندسة أسيبها بسبب الفيزيا".



3- علاقته بالكلاب

قال الفنان "أحمد فهمي أنه يحب الحيوانات كثيرًا، وقال: "علاقتي بالحيوانات قوية جدًا، ممكن أقعد في اليوم 15 ساعة مع الكلاب بس مابتكلمش مع بني آدمين"، موضحًا أن هذا الأمر كان يثير شكوك والدته كثيرًا وتعرض عليه الذهاب لطبيب لاكتشاف سبب ذلك.

وأضاف فهمي: "كنت أزوغ من المدرسة وأروح جنينة الحيوانات، كنت بروح أستمتع وألعب معاهم وكنت بشوف حاجات غريبة هناك"، موضحًا: "إحنا المصريين بنعامل الحيوانات معاملة قاسية جدًا"، مشيرًا إلى أنه يملك 5 كلاب، وتوفي أحد كلابه الأسبوع الماضي ما تسبب في اكتئاب "فهمي".



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4- التصوير في صربيا

تحدث "فهمي" عن تصوير آخر حلقات "الفرنجة" في صربيا، مشيرًا إلى أن درجة الحرارة هناك كانت 9 تحت الصفر، مضيفًا أنه صور في أمريكا أيضًا عندما كانت درجة الحرارة هناك 26 تحت الصفر.



5- علقة سخنة

تعرض الفنان "أحمد فهمي" لموقف محرج في وقت سابق بالمهندسين، ما تسبب في تلقينه درسًا قاسيًا، فبينما كان برفقة صديقه دخلا سوبر ماركت لمعاكسة فتاتين، فتعرض له مدير السوبر ماركت وأمره بالخروج، وعندما رفض "فهمي" قام الحراس بضربه "علقة سخنة" على حد وصفه.



6- محل خضار

حكى "فهمي" عن ذهابه إلى أمريكا هربًا من كلية الهندسة، وقال: "قعدت 3 سنين في هندسة بتحايل على أهلي يحولوني من الكلية مش موافقين، وسافرت لأمريكا سنة 2000، وهربت هناك اشتغلت في محل فاكهة وخضار وكنت بمسح الأرض، وأجرت بيت في نيوجيرسي، وكلمت أهلي قولتلهم مش هرجع غير لو سبت هندسة، ووافقوا رجعت ودخلت سياسة واقتصاد"، مضيفًا أنه عمل في البورصة بعد تخرجه من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية.



7- مجال التمثيل

إلى جانب الصعوبات التي واجهها "فهمي" مع أهله وإجبارهم له على دخول كلية الهندسة، فإنهم لم يوافقوا في البداية على دخوله المجال الفني، رغم تخرجه من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وقال "فهمي": "أول حاجة كتبتها كان "كدا رضا"، وكنت مضيت مع طارق الجنايني مسلسل همثله، وأهلي قالولولي مش هنديك ولا مليم"، مشيرًا إلى أن هذا لا يمنعه من استكمال مشواره.