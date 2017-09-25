تعرف على قصة سيدة استيقظت ووجدت بحوزتها 42 مليار دولار

كتبت- هاجر حاتم:

أثارت قصة وفاة أغنى إمرأة في العالم "ليليان بوتينكورت" عن عمر يناهز 94 عامًا جدلًا كبيرة في الفترة الاخيرة، صاحبة العلامة التجارية الأشهر في عالم المكياج والتجميل "لوريال"، لتنتقل كل هذه الثروة الطائلة إلى وريث واحد فقط.

"فرانسواز بوتينكورت" هي كاتبة فرنسية معروفة تبلغ من العمر 64 عاماً، وابنة السيدة ليليان، والتي انتقل إليها لقب أغنى إمرأة في العالم، بعد أن ورثت بالكامل ثروة والدتها والتي تقدر بـ 42 مليار دولار، وفقًا لما ذكره موقع العربية.نت.

الجدير بالذكر أن عائلة "بوتينكورت" تمتلك حصة مقدارها 33% من شركة "لارويال" المتخصصة بمستحضرات التجميل والمكياج والعديد من السلع النسائية، وتبلغ القيمة الاجمالية لهذه الشركة 107.5 مليار دولار أميركي.

استطاعت هذه الشركة تحقيق أرباح خلال العام الماضي 2016 بلغت 25.8 مليار يورو.

كانت الشركة قد تأسست في العام 1907 على يد زوج ليليان "أوجين سكولر"، والذي توفي لاحقاً وكانت ليليان هي الوريث الوحيد له، وما إن توفت يوم الجمعة الماضية انتقلت كل هذه الثورة الى وريثتها الوحيدة السيدة فرانسواز.