انتهاء فعاليات التدريب المصري السعودي «فيصل 11»

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اُختتمت، اليوم الإثنين، فعاليات التدريب الجوي المصري السعودي المشترك "فيصل 11"، الذي شاركت فيه عناصر من القوات الجوية المصرية وسلاح الجو الملكي السعودي، واستمر على مدار عدة أيام في مصر.

وتفقد الفريق يونس المصري قائد القوات الجوية المصرية، واللواء طيار ركن محمد صالح العتيبي قائد القوات الجوية الملكية السعودية، عددا من القوات المشاركة في التدريب من الجانبين، واستمعا لشرح مفصل عن مراحل الإعداد والتخطيط للأنشطة والمهام التدريبية المخططة، وأشادا بالأداء المتميز والكفاءة والجاهزية العالية التي ظهرت بها كل العناصر المشاركة خلال مراحل التدريب.

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وتضمنت المراحل الأولى للتدريب العديد من الأنشطة والفعاليات، لتوحيد المفاهيم وتبادل الخبرات لمختلف أساليب القتال الجوي، وتنفيذ العديد من الطلعات المشتركة وصقل مهارات مجموعات القيادة، والسيطرة على سرعة رد الفعل وتخطيط وإدارة العمليات الجوية المشتركة بكفاءة عالية.

وشاهد المصري والعتيبي، المرحلة الختامية التي اشتملت على تنفيذ عمليات جوية هجومية ودفاعية مع الرماية بالذخيرة الحية، باشتراك مجموعة من أحدث الطرازات من الطائرات متعددة المهام من طراز "الرافال، أف 16 والميراج 2000 المصرية ، وطائرات "أف 15 " السعودية، التي نفذت مهام الحماية والاعتراض الجوي لصد هجوم جوي معادي ضد أحد الأهداف الحيوية، الهجوم على عدد من الأهداف المعادية والقضاء عليها وتدميرها، واختتمت الأنشطة بمرور تشكيلات ثنائية من الطائرات المشاركة في التدريب من مختلف الطرازات.