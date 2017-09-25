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كافاني يرفض مليون يورو للتخلي عن تنفيذ ركلات الجزاء

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كافاني يرفض مليون يورو للتخلي عن تنفيذ ركلات الجزاء كافاني يرفض مليون يورو للتخلي عن تنفيذ ركلات الجزاء

التحرير

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أشارت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إلى رفض المهاجم الأوروجواياني إدينسون كافاني الحصول على مليون يورو من أجل التنازل عن تنفيذ ركلات الجزاء لصالح زميله في الفريق نيمار.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن المليون يورو هي قيمة المكافأة الخاصة في عقده في حال تصدر هدافي الدوري الفرنسي، لذلك أراد باريس سان جيرمان إنهاء ذلك الجدل ومنح تلك المكافأة مقدمًا لحل الأزمة.

وشهدت مباراة باريس سان جيرمان وأوليمبيك ليون في الدوري الفرنسي يوم 18 سبتمبر الماضي نزاعًا بين نيمار وكافاني على من يسدد ركلة الجزاء، قبل أن يهدرها اللاعب الأوروجواياني في نهاية المطاف.

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وخرج إيمري بعد المباراة يطالب الثنائي بضرورة التوصل إلى اتفاق على من يسدد ركلات الجزاء، حتى لا يتدخل ويحدد هو من سينفذها في المستقبل، خاصة أن الثنائي يمتازان بتنفيذها.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن المال ليس ما يشغل بال كافاني، ولكنه يرى أنه القائد الثالث للفريق وهو المسؤول عن تفيذ ركلات الجزاء من قبل وصول نيمار إلى الفريق الفرنسي.

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التحرير

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