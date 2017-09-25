الكرملين: بوتين يشكر نزارباييف على مساهمته في إنجاح جولة أستانا الأخيرة

موسكو - (أ ش أ):

أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس الكازاخستاني نور سلطان نزارباييف أعرب خلالها عن شكره على الاستضافة الناجحة للجولة السادسة من المفاوضات السورية في أستانا.

وقال بيسكوف للصحفيين، اليوم الإثنين، "جرى اتصال هاتفي اليوم بين الرئيس بوتين والرئيس الكازاخستاني نور سلطان نزارباييف ، حيث شكره الرئيس بوتين وهنأه على مساهمته في إنجاح جولة المفاوضات الأخيرة في أستانا بشأن التسوية في سوريا".

وأضاف بيسكوف "أن الرئيسين ناقشا أيضا عددا من المسائل المتعلقة بالعلاقات الثنائية بين روسيا وكازاخستان".