بالصور.. حملة لإزالة الباعة الجائلين بمحيط مدارس الشهداء في المنوفية

المنوفية - مروة فاضل:

شن مركز ومدينة الشهداء بمحافظة المنوفية، حملة إشغالات مكبرة مع شرطة المرافق أمام المدارس وبجوارها للقضاء على الباعة الجائلين بالاشتراك مع مسؤول من الصحة بالمدينة للتأكد من سلامة ما يقدم للتلاميذ.

وأخذت عينات من جميع المواد الغذائية الموجودة بجميع المحلات القريبة من المدارس للفحص والتأكد من سلامتها حفاظا على صحة الطلاب.