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بالصور.. حملة لإزالة الباعة الجائلين بمحيط مدارس الشهداء في المنوفية

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مصراوي Masrawy

بالصور.. حملة لإزالة الباعة الجائلين بمحيط مدارس الشهداء في المنوفية

01:04 م الإثنين 25 سبتمبر 2017

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بالصور.. شيخ وقسيس يبدأن الضربة الأولى لدورة رياضية بالمنيا

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بالصور.. شيخ وقسيس يبدأن الضربة الأولى لدورة رياضية بالمنيا

المنوفية - مروة فاضل:

شن مركز ومدينة الشهداء بمحافظة المنوفية، حملة إشغالات مكبرة مع شرطة المرافق أمام المدارس وبجوارها للقضاء على الباعة الجائلين بالاشتراك مع مسؤول من الصحة بالمدينة للتأكد من سلامة ما يقدم للتلاميذ.

وأخذت عينات من جميع المواد الغذائية الموجودة بجميع المحلات القريبة من المدارس للفحص والتأكد من سلامتها حفاظا على صحة الطلاب.

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