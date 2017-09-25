تفاصيل اجتماع شريف إسماعيل باللجنة الوزارية الاقتصادية

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ترأس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية بحضور وزراء: الاستثمار، المالية، قطاع الأعمال العام، التموين والتجارة الداخلية، الزراعة واستصلاح الأراضي، والنقل.

وتم خلال الاجتماع، استعراض تقرير حول التجارة الخارجية متضمنا حركة الصادرات والواردات بين مصر ومختلف دول العالم، في إطار خطة الدولة لتخفيف الاعتماد على الاستيراد بصورة كبيرة وتوفير العملة الصعبة.

وتناول الاجتماع خطوات تنفيذ برنامج طرح أسهم الشركات المملوكة للدولة بالبورصة، الذي يهدف إلى توفير عائد مادي لهذه الشركات، ما يسهم في تطوير أداءها وتنشيط استثماراتها، إلى جانب تنشيط البورصة المصرية، ووجه رئيس الوزراء بمراجعة المقترحات الواردة من مختلف الوزارات، وفقا للضوابط والملاحظات التي أثيرت خلال الاجتماع.

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وبحثت اللجنة الوزارية الاقتصادية، عددا من المقترحات الخاصة بتطوير عملية صناعة السكر لتلبية احتياجات السوق المحلية، وتمت الإشارة إلى الاستمرار في منع استيراد السكر الأبيض، ووجه رئيس الوزراء بمعاودة طرح الموضوع على اجتماع اللجنة القادم، في ضوء الملاحظات التي تمت إثارتها.

وناقشت اللجنة، سبل النهوض بمنظومة نقل السلع الأساسية والاستراتيجية داخل مصر، بهدف زيادة كفاءتها وتسهيل عملية نقل السلع داخل مصر بما في ذلك إمكانية استخدام وسائل متنوعة في النقل وضمان التطوير المستمر لها، ووجه رئيس الوزراء بتشكيل لجنة تضم وزراء النقل، التموين، قطاع الأعمال، والمالية، لبحث البدائل المطروحة لتطوير هذه المنظومة.