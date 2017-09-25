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ضبط عاطل بحوزته 24 كيلو بانجو وبندقية آلية بالشرقية

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مصراوي Masrawy

ضبط عاطل بحوزته 24 كيلو بانجو وبندقية آلية بالشرقية

12:47 م الإثنين 25 سبتمبر 2017

ضبط عاطل بحوزته 24 كيلو بانجو وبندقية آلية بالشرقية

المتهم

الشرقية – فاطمة الديب:

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة فاقوس، التابع لمديرية أمن الشرقية، اليوم الإثنين، من ضبط عاطل؛ بحوزته كمية من نبات "البانجو" المُخدر، قبل ترويجها على عملائه بدائرة المركز.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بضبط "حميد.م.ح.ع" 24 عامًا، عاطل، مُقيم بناحية "أبو شلبي" بمركز فاقوس؛ سبق اتهامه في 3 قضايا "مُخدرات وسرقة".

تم ضبط المتهم وبحوزته بندقية آلية، و24 كيلو جرامًا من نبات "البانجو" المُخدر، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.

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