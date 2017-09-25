بالصور.. محافظ قنا يتفقد التجهيزات الطبية بمستشفى الأورام

قنا-عبدالرحمن القرشي:

تفقد عبدالحميد الهجان محافظ قنا مستشفى الأورام لمتابعة التجهيزات الطبية التي تمت بالمستشفى خلال الفترة الماضية، وذلك بمرافقة الدكتور مجدي محمد مدير المستشفى.

وأوضح الهجان، أنه تم تجهيز المستشفى بـ 12 جهاز جديد بتكلفة إجمالية بلغت 11 مليون و529 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن الأجهزة الجديدة شملت جهاز (الجاما كاميرا – السونار – المامو جرام – جهاز الصدمات – كشاف عمليات متحرك وآخر ثابت – وحدة مناظير الجهاز الهضمي – 3 أجهزة مناظير للمعدة والقولون والقنوات المرارية – بالإضافة الى تجهيزات غرفة العمليات والتعقيم) مؤكدًا أن هذه الأجهزة سوف تساهم بشكل كبير في تقديم خدمات علاجية مميزة لمرضى الأورام بالمحافظة.

وأضاف الهجان، أن إقامة مستشفى لعلاج الأورام بقنا يأتي في إطار حرص المحافظة على رفع كفاءة المنظومة الصحية وتوفير كافة التخصصات الطبية اللازمة للمرضى من أبناء قنا تخفيفًا عليهم من الانتقال خارج المحافظة لتلقي العلاج، لافتًا إلى أن المحافظة سوف تشهد خلال الفترة المقبلة، افتتاح 3 مستشفيات (أبوتشت – نجع حمادي – دشنا) بعد الانتهاء من عمليات الإحلال والتجديد التي تجرى بها.

واختتم الهجان جولته بتفقد قسم العيادات الخارجية بالمستشفى للاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية للمرضى.