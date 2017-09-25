24 أكتوبر.. الحكم على صحفي في اتهامه بسب وقذف "الزند"

كتب- محمود السعيد:

حجزت محكمة جنايات القاهرة بعابدين، الحكم في قضية اتهام صحفي بـ"بوابة الأهرام الإلكترونية"، بسب وقذف المستشار أحمد الزند وزير العدل السابق، لجلسة 24 أكتوبر المقبل.

كانت محكمة جنايات بولاق أبو العلا، قضت العام الماضي، بتغريم هشام يونس، رئيس تحرير "بوابة الأهرام الإلكترونية" 10 آلاف جنيه، وغيابيًا الحبس سنة مع الشغل بحق المحرر القضائي أحمد عبد العظيم عامر لاتهامهما بسب وقذف المستشار أحمد الزند وزير العدل السابق.

وتقدم الصحفي " أحمد عبدالعظيم عامر" بالطعن على الحكم الصادر بدرجته الأولى أمام محكمة النقض التي أعادت محاكمته أمام دائرة جديدة.

كان المستشار فتحي البيومي، قاضى التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، أمر بإحالة الزميلين لمحكمة الجنايات في يناير الماضي بعد بلاغ تقدم به الزند في نشر أخبار غير صحيحة، حول قضية بيع أرض نادي القضاة بمدينة بورسعيد خلال توليه رئاسة نادي قضاة مصر، فتمت إحالة البلاغ للنيابة العامة التي حققت فيه خلال عام 2014، ثم تمت إحالة البلاغ قبل نهاية عام 2015 إلى قاضي التحقيق المستشار فتحي البيومي، لتولي التحقيقات.