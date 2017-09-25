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الطول والوزن والخصر..هكذا اختلفت شروط ملكات الجمال بين لبنان ومصر

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مصراوي Masrawy

الطول والوزن والخصر..هكذا اختلفت شروط ملكات الجمال بين لبنان ومصر

11:47 ص الإثنين 25 سبتمبر 2017

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ما لا تعرفه عن بيرلا حلو ملكة جمال لبنان 2017

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ما لا تعرفه عن بيرلا حلو ملكة جمال لبنان 2017

كتبت- ميرا ماهر:

الطول والوزن من العوامل التي تحدد بشكل كبير المرشحات لمسابقات ملكات الجمال، وبعد الاعلان عن ملكة جمال لبنان بالأمس نستعرض لكم الفرق بين شروط قبول الفتيات في مسابقة لبنان مقارنة بمصر.

كانت الشروط التي وضعتها اللجنة المنظمة لاختيار  ملكة جمال   لعام 2017 أن يتراوح عمر المتقدمة من 18 لـ 27 عاماً والحد الأدنى للطول 165 سنتيمتر وهو ما يعتبر مقياس طول منخفض بالنسبة لمثيلاتهن في مسابقة ملكة جمال لبنان، والتي تم تحديدها ب170 سنتيمتر، أما الحد الأدنى للوزن فهو 60 كيلو بفارق 10 كيلو جرامات عن متسابقي لبنان واللاتي شرط وزنهن لا يزيد عن 50 كيلو جرام .

كما وضعت لبنان شروط أخرى مثل حجم الصدر، والخصر والأرداف، بمقاييس محددة، تلك الشروط التي لم تضعها لجنة اختيار ملكة جمال مصر في معايير اختيار فتياتها.

 

وتوجت بيرلا الحلو -22 سنة- ملكة على عرش الجمال اللبناني، في احتفال انتظره اللبنانيون كعادتهم في كل عام، فيما جاءت جنى صادر كوصيفة أولى، وسوف يقام حفل اختيار ملكة جمال مصر لعام 2017 خلال الأيام القادمة.

 

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