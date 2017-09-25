أسعار الأسماك تلتهم الفقراء بالإسكندرية.. ومواطنون: مش عارفين ناكل إيه

التحرير

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عادت أسعار السمك للارتفاع مجددًا، وذلك بعد اتجاه المواطنين للإقبال على الشراء منذ حلول عيد الأضحى المبارك، إلا أن المواطنين تفاجئوا بأسعار وصفوها بالـ"جنونية"

واستنكر أهل الإسكندرية ارتفاع أسعار السمك والتى رصدتها "التحرير"، حيث بلغ سعر السمك البلطي من 35 إلى 40 جنيهًا، والبوري وصل سعره 80 جنيهاً وكيلو السبيط 200 جنيه والجمبري يتراوح من 250 إلى 400 جنيه، بينما اختفت أنواع كثيرة من أسماك البحر داخل أسواق السمك بشرق وغرب المدينة.

أمينة مجاهد "ربة منزل" علقت على ارتفاع الأسعار، قائلة: "توجهت لشراء وجبة أسماك وذلك بعد فترة طويلة من تناول اللحوم منذ عيد الأضحى والمتبقي منذ العيد، ولكني فوجئت بارتفاع الأسعار بطريقة جنونية"، مشيرة إلى أن سعر السمك البلطي يصل إلى 30 جنيهًا ولا أرى سببًا لتلك الارتفاعات".

أما محمد موافى "موظف"، قال: "لدى 4 من الأبناء وشراء وجبة سمك لعدد 6 أفراد يصل إلى 300 جنيهًا في المتوسط بعيدًا عن الجمبري"، مطالبًا بضرورة وضع حد للارتفاع الغير مبرر للأسعار، خاصة في السمك الذي يأتى من البحر ولا يكلف كثيرًا.

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فيما صرحت هالة مصطفى "مُعلمة"، "توجهت مع أول أيام الدراسة لشراء وجبة سمك حيث كان اليوم طويلاً وشاق، وظننت أننى سأعتمد على شراء وجبة سريعة وفوجئت أنني مطالبة بمبلغ كبير إذا ما اعتمدت الحصول على وجبة سمك جاهزة سواء مشوي أو مقلي أو حتى صينية"، مشيرة إلى أن الأسعار تضاعفت بصورة كبيرة تجعلنا نعمل على مقاطعتها، ونظرًا لارتفاع أسعار الدواجن واللحوم أيضًا - مش عارفين هناكل ايه؟". على حد قولها.

من جانبه قال أشرف زريق – شيخ الصيادين ورئيس جمعية صيادى بحيرة مريوط: إن " أسواق السمك هذه الفترة تشهد ارتفاعًا كبيرًا في الأسعار، خاصة أن التجار والبائعين يعلمون حجم الإقبال المتوقع على شراءها بعد فترة طويلة من الابتعاد عنها لاعتمادهم على اللحوم لفترات طويلة.. ومن هنا يقومون برفع الأسعار".

وأشار إلى أن الأسماك مثلها مثل باقي السلع قابلة للارتفاع بنسبة تزيد عن 100%، لافتًا إلى أن ارتفاع أسعار البنزين ومواد الصيد وتجفيف بحيرة مريوط أحد أسباب رفع الأسعار.