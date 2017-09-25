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تركيا تغلق معبر الخابور مع كردستان العراق في اتجاه واحد

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مصراوي Masrawy

تركيا تغلق معبر الخابور مع كردستان العراق في اتجاه واحد

09:37 ص الإثنين 25 سبتمبر 2017

تركيا تغلق معبر الخابور مع كردستان العراق في اتجاه واحد

اسطنبول - (د ب أ):

أفادت صحيفة "حرييت" التركية بأن تركيا أغلقت معبر الخابور الحدودي البري مع شمال العراق في اتجاه واحد.

وأوضحت أنه تم اليوم إغلاق المعبر الواقع بين ولاية شرناق، جنوب شرقي تركيا، وإقليم كردستان، شمالي العراق، في اتجاه واحد، بحيث يمكن العبور إلى شمال العراق دون القدوم منه.

يأتي هذا في إطار ردود الفعل التركية المعارضة للاستفتاء الذي يجريه الإقليم اليوم عن الانفصال عن العراق.

ويعد معبر الخابور من أكثر النقاط الحدودية أهمية بالنسبة لاقتصاد العراق وكردستان.

تجدر الإشارة إلى أن تركيا توجد بها أقلية كردية كبيرة وتشهد مناطقها الجنوبية والجنوبية الشرقية نشاطا لمسلحين أكراد. وتخشى من أن يؤدي هذا الاستفتاء إلى إشعال النزعة الانفصالية في مناطقها ذات الأغلبية الكردية.

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