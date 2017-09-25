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بعد غلاء "المكياج" .. منتج رخيص بديلاً لبودرة الوجه

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مصراوي Masrawy

بعد غلاء "المكياج" .. منتج رخيص بديلاً لبودرة الوجه

09:15 ص الإثنين 25 سبتمبر 2017

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كتبت- ميرا ماهر:

ارتفعت منتجات التجميل بصورة كبيرة في الآونة الأخيرة، مما دفع العديد من السيدات إلى البحث عن البديل بأسعار مناسبة.

تستخدم بودرة الأطفال كبديل لبدرة الوجه، ويعتبر سعرها مناسب جداً، كما أنها تؤدي نفس الغرض بعد تطبيق كريم الأساس.

أوضحت صفحة "Crisp Network" على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" طريقة تطبيق بودرة الأطفال على الوجه بتقنية الـ "Baking" ، وتعد وجهاً جديداً للـ" Contouring" أو ما يسمى تحديد الوجه.

شاهدي الصور للتعرف على طريقة الاستخدام بالخطوات.

 

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