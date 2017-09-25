بعد غلاء "المكياج" .. منتج رخيص بديلاً لبودرة الوجه
بعد غلاء "المكياج" .. منتج رخيص بديلاً لبودرة الوجه
09:15 ص الإثنين 25 سبتمبر 2017
-
عرض 4 صورة
-
عرض 4 صورة
-
عرض 4 صورة
-
عرض 4 صورة
إعادة الألبوم
الألبوم التالى
بالصور- أجمل فتيات بلبنان وصلن للمراحل النهائية بمسابقة ملكة الجمال
كتبت- ميرا ماهر:
ارتفعت أسعار منتجات التجميل بصورة كبيرة في الآونة الأخيرة، مما دفع العديد من السيدات إلى البحث عن البديل بأسعار مناسبة.
تستخدم بودرة الأطفال كبديل لبدرة الوجه، ويعتبر سعرها مناسب جداً، كما أنها تؤدي نفس الغرض بعد تطبيق كريم الأساس.
أوضحت صفحة "Crisp Network" على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" طريقة تطبيق بودرة الأطفال على الوجه بتقنية الـ "Baking" ، وتعد وجهاً جديداً للـ" Contouring" أو ما يسمى تحديد الوجه.
شاهدي الصور للتعرف على طريقة الاستخدام بالخطوات.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
مستحضر طبيعي لعلاج تجاعيد الجبهة
-
هذا ما سيحدث لبشرتك عند المبالغة بوضع "المكياج"
-
كيف تختارين "كريم أساس" مناسب ويدوم لفترة طويلة؟
-
خبيرة تجميل تقدم 7 نصائح لـ"مكياج" أفضل بعد سن الـ40
إعلان
إعلان