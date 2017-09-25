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بعد الهيمنة الإفريقية.. كيف تأهل رباعي العرب إلى نصف النهائي

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بعد الهيمنة الإفريقية.. كيف تأهل رباعي العرب إلى نصف النهائي بعد الهيمنة الإفريقية.. كيف تأهل رباعي العرب إلى نصف النهائي

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اكتملت أمس فرق المربع الذهبي لدوري أبطال إفريقيا بعدما فاز فريق النجم الساحلي التونسي على نظيره أهلي طرابلس الليبي بثنائية من تويقع المهاجم المصري عمرو مرعي، المحترف بصفوف الفريق الساحلي التونسي.

وصعد فريق النادي الأهلي للمربع الذهبي للبطولة الإفريقية بعدما تغلب على فريق الترجي التونسي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما أول أمس في رادس، ليصبح مجموع المباراتين 4-3 للمارد الأحمر.

وتمكن فريق الوداد الرياضي المغربي من التأهل بعد تغلبه على فريق صن داونز الجنوب إفريقي بركلات الترجيح بنتيجة 3-2 بعدما انتهى لقاء الذهاب بفوز صن داونز بهدف وحيد دون رد بينما انتهت مباراة العودة بهدف نظيف لصالح الوداد المغربي.

وتأهل فريق اتحاد العاصمة الجزائري بعدما تعادل إيجابيًا 1-1 في مباراة الذهاب التي اقيمت بملعب دو زيمبيتو الموزمبيقي بينما انتهت مباراة الإياب بالتعادل السلبي وهي النتيجة التي جائت لصالح الفريق الجزائري ليصعد لربع نهائي دوري الأبطال الإفريقي بإحتساب التعادل الإيجابي خارج الأرض لصالح اتحاد العاصمة.

ونستعرض لكم مباريات الدور النصف نهائي والتي تحدد يوم 30 سبتمبر لمبارتي الذهاب و21 أكتوبر للقائي الإياب.

الذهاب

شاهد أيضا

اتحاد العاصمة الجزائري X الوداد الرياضي المغربي

النجم الساحلي التونسي X  النادي الأهلي المصري

الإياب

النادي الأهلي X النجم الساحلي

الوداد المغربي X اتحاد العاصمة الجزائري

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