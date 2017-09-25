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خالد الغندور عن عمرو مرعي: «هو ده المهاجم يا كوبر» (فيديو)

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خالد الغندور عن عمرو مرعي: «هو ده المهاجم يا كوبر» (فيديو) خالد الغندور عن عمرو مرعي: «هو ده المهاجم يا كوبر» (فيديو)

التحرير

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أشاد خالد الغندور، بالمستوى الذي يقدمه عمرو مرعي، مهاجم النجم الساحلي، مع فريقه، معلقًا: « بيدور على رأس حربة، هو ده المهاجم يا كوبر».

وأضاف «بندق»، خلال حلقة أمس الأحد، من برنامج «الغندور والجمهور»، الذي يقدمه على قناة LTC، أن مرعي أسعد المصريين بالمستوى الرائع الذي ظهر به أمام أهلي طرابلس الليبي، وحصل على لقب أفضل لاعب في المباراة، مشيرًا إلى أن النجم الساحلي أقل كثيرًا من الترجي الذي خرج على يد النادي الأهلي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

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وقاد عمرو مرعي، المحترف في صفوف النجم الساحلي التونسي، فريقه للتأهل على حساب أهلي طرابلس الليبي، بإحرازه باحرازه هدفي المباراة، الذي أقيم مساء أمس الأحد.

وضرب النجم الساحلي، موعدًا مع الأهلي المصري، في نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد تغلبه على ضيفه أهلي طرابلس، بهدفين دون رد، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء الأحد على ملعب «سوسة»، في إياب الدور ربع النهائي البطولة. 

 

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التحرير

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