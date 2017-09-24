بالصور.. إحباط محاولة للتنقيب عن الآثار بجوار معبد إدفو بأسوان

أسوان - إيهاب عمران:

أحبطت مباحث السياحة والآثار بأسوان، محاولة استخراج قطع أثرية، بالقرب من معبد إدفو، عُثر عليها داخل منزل أثناء عملية التنقيب عن الآثار.

وتلقى مفتش مباحث السياحة والآثار بأسوان، إخطارًا من الرائد عمر جمال رئيس مباحث الآثار بإدفو، يفيد بورود معلومات تفيد بقيام شخص يدعى "أ. ع. ع" بالتنقيب عن الآثار داخل منزله بالقرب من معبد إدفو.

وداهمت قوة أمنية مشتركة من مباحث الآثار، قادها رئيس مباحث الآثار وبمصاحبة محمد الإدريسي مسؤول الضبطيات وكبير مفتشي آثار الكاب، وهايدي فتحي أبو زيد مفتش آثار معبد إدفو، وأحمد بغدادي مفتش آثار شرق النيل، ومصاحبة مباحث مركز إدفو بقيادة الرائد هشام عبدالحميد، تم العثور على حفرة بها عدة سراديب وتنتهي بكتل حجرية يرجح أنها مباني دينية أو مقاصير من ملحقات المعبد التي كتب عنها مؤرخون قديمًا.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.