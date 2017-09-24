أخبار عاجلة

تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين -
ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا -
راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش -
وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

منظمة التحرير تحث الحكومة الفلسطينية على تحمل مسؤولياتها في غزة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

منظمة التحرير تحث الفلسطينية على تحمل مسؤولياتها في غزة

09:55 م الأحد 24 سبتمبر 2017

منظمة التحرير تحث الحكومة الفلسطينية على تحمل مسؤولياتها في غزة

منظمة التحرير الفلسطينية

رام الله - (د ب أ):
حثت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الأحد، حكومة الوفاق الفلسطينية على "المباشرة فورا" بتحمل مسؤولياتها في قطاع غزة وفق القانون ودون عراقيل.

ورحب بيان صادر عن اللجنة، عقب اجتماعها في مدينة رام الله برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بإعلان حركة "حماس" الإسلامية حل لجنتها الإدارية في قطاع غزة واستعدادها لتمكين حكومة الوفاق من ممارسة مسؤولياتها وصلاحياتها دون عوائق في قطاع غزة.

وثمنت اللجنة عاليا جهود "القيادة المصرية ورعايتها لتعزيز الوحدة الوطنية وتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية واستعادة وحدة النظام السياسي وطي صفحة الانقسام المدمر" المستمر منذ عام 2007.

وكانت اللجنة المركزية لحركة "فتح" دعت أمس حكومة الوفاق الفلسطينية إلى "الذهاب" لقطاع غزة بهدف "تقييم الوضع والبدء في عملية تمكين حقيقية وممارسة الصلاحيات في كل المجالات".

وجاءت دعوة مركزية فتح بعد ستة أيام من إعلان حماس حل لجنتها الإدارية في غزة المشكلة منذ شهور وتمكين حكومة الوفاق (المشكلة منذ 2014 بموجب تفاهمات سابقة للمصالحة) من استلام حكم القطاع.

ووصفت مركزية فتح هذا الموقف من حماس بأنه "تطور إيجابي"، مؤكدة استعدادها للتعامل بجدية مع هذا التطور واستعدادها لمزيد من الحوارات من أجل "التوصل لرؤية تفصيلية لتنفيذ اتفاق المصالحة واستعادة الوحدة".

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • مسئول في فتح يرجح توجه حكومة الوفاق إلى غزة الأسبوع المقبل

    أخبار

  • فتح تدعو حكومة الوفاق الفلسطينية إلى "الذهاب" لغزة

    أخبار

  • الرئيس الفلسطيني: حماس استجابت عمليا للشروط التي وضعناها للمصالحة

    أخبار

  • 10 تصريحات × 24 ساعة

    أخبار

إعلان

f8c365d4cf.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب

قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب

عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية

عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية

"المهن التعليمية": الحكومة وافقت على تعديلات قانون النقابة وننتظر البرلمان

"المهن التعليمية": الحكومة وافقت على تعديلات قانون النقابة وننتظر البرلمان

الحكومة الأردنية: مشروع "نيوم" سيرفع معدلات النمو في المنطقة

الحكومة الأردنية: مشروع "نيوم" سيرفع معدلات النمو في المنطقة