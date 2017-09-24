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كشف لغز سرقة خزينة مصنع أغذية في القطامية

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مصراوي Masrawy

كشف لغز سرقة خزينة مصنع أغذية في القطامية

03:37 م الأحد 24 سبتمبر 2017

كشف لغز سرقة خزينة مصنع أغذية في القطامية

المتهم

كتب فتحي سليمان وسامح غيث:

نجح رجال مباحث القاهرة بقيادة اللواء محمد منصور مدير المباحث، اليوم الاحد، في كشف لغز سرقة20 ألف جنيه من خزينة مصنع للحلويات والأغذية في القطامية إذ تبين أن محاسب بالمصنع بسبب مروره بضائقة مالية.

تلقى قسم شرطة القطامية بلاغا من "عمرو ط" 37 سنة ،صاحب مصنع للحلويات والأغذية الكائن بالمنطقة الصناعية  دائرة القسم ومقيم ـ دائرة قسم شرطة الجديدة ،باكتشافه سرقة مبلغ مالي 20 ألف جنية من داخل خزينة المصنع ، ولم يتهم أو يشتبه في احد في ارتكاب الواقعة .

توصلت التحريات إلى مرتكب الواقعة وهو "عبد الله ح" 24 سنة، محاسب بالمصنع ومقيم ـ دائرة قسم شرطة مصر الجديدة " دون السوابق  .

ألقى رجال مباحث القاهرة الجديدة، بقيادة العميد عبد العزيز سليم، رئيس مباحث القطاع، القبض عليه، واعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأضاف بأنه نظرًا لمروره بضائقة مالية ولعلمه بالرقم السري للخزينة فحضر للمصنع أثناء الإجازة يومي الخميس والجمعة بحجة إحضار بعض الأوراق واستولي علي المبلغ المالي المشار إليه.

أرشد المتهم ضبط المبلغ المالي المستولي عليه بمسكن شقيقة بمنطقة حلمية الزيتون ـ دائرة قسم شرطة الزيتون .

تحرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء خالد عبدالعال، مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة للنيابة العامة التي تولت التحقيق.

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